Викрили масштабний наркосиндикат, який організували дід із онуком

Під час обшуків вилучили наркотиків на 20 млн грн. Затримали 17 причетних до торгівлі небезпечними речовинами.

Правоохоронці викрили та ліквідували масштабний наркосиндикат із місячним оборотом у близько 25 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб СБУ та Нацполіції.

Налагодили «бізнес» онук та його дід, залучивши ще кілька десятків спільників. Щомісяця ділки отримували з Канади до 25 міжнародних відправлень з дитячими товарами. Втім всередині були ретельно заховані вакуумні брикети з кокаїном, психотропами та прекурсорами.

Фото: Нацполіція Наркотики ховали у дитячх товарах

Фото: Нацполіція Відправляння із наркотиками усередині

Також в Одеській області функціонувала мережа нарколабораторій, де виготовляли до 100 кг наркотиків. Канабіс, кокаїн, МДМА, PVP, гриби, амфетамін тощо ділки збували не лише на території Одеської, Київської та Дніпропетровської областей, а й відправляли гуртовими партіями до Молдови, Грузії, Вірменії та Індонезії.

Організував наркобізнес 22-річний одесит з чіткою ієрархією та розподілом ролей. Як партнерів він залучив шістьох місцевих мешканців, серед яких і його рідний дід.

Вони налагодили контрабанду канабісу, кокаїну, МДМА, PVP, LSD, грибів, амфетаміну, метамфітаміну та прекурсорів з Канади. Іноземні дилери ретельно маскували «товар»: вакуумні брикети ховали всередину товарів для дітей. Зокрема у м’які іграшки, речі, продукти харчування, засоби гігієни, пральні порошки тощо. Сформовані пакунки відправляли в Україну через міжнародного поштового оператора.

Безпосередньо лідер контролював усі процеси, а його помічники відповідали за окремі напрямки – логістика, фінанси, виробництво та збут, фасування, зберігання, контроль за так званими хіміками, складменами, закладчиками, кур’єрами тощо.

Фото: Нацполція Знайдені під час обшуків наркотики

Фото: СБУ Знайдені під час обшуків наркотики

Отримані міжнародні посилки учасники злочинної організації, яка налічувала кілька десятків осіб віком від 20-ти до 40 років, відправляли «фасувальникам». Ті у власних оселях чи орендованих приміщеннях готували «товар» для збуту гуртовими чи роздрібними партіями. Також ділки налагодили роботу мережі нарколабораторій в Одеському районі, де виготовляли до 100 кг мефедрону та PVP щомісяця, а також вирощували коноплю.

Готову до продажу наркопродукцію відправляли «складменам» та «закладчикам» поштою. У подальшому кур’єри розповсюджували її у Київській, Одеській та Дніпропетровський областях, при цьому склади зберігання знаходилися в цих регіонах та Полтавській області. Замовлення приймали через закритий телеграм-канал. У такий спосіб «клієнти» отримували і координати з дрібними «закладками» або «мастрекладами» (закладки по 2-3 кг).

Окрім цього, організатори наркобізнесу налагодили поставки кокаїну, канабісу, грибів та інших наркотиків за межі країни. Учасники угруповання, як і іноземні дилери, ховали їх в товар для дітей та відправляли пасажирськими автобусами до країни Європи та Південного Кавказу. Усі розрахунки відбувалися на криптогаманці.

Наркобізнес приносив його організаторами до 25 000 000 гривень чистого прибутку. Частину витрачали на придбання та виготовлення наркотиків, функціонування злочинної організації та власні потреби, такі як елітні автівки, нерухомість, відпочинок.

Для знешкодження діяльності злочинної організації наркоконтрабандистів правоохоронці провели спецоперацію на території семи областей. У результаті затримали 17 фігурантів: організаторів та учасників злочинної організації. Також вилучили понад 40 кг наркотиків та психотропів, майже 1000 літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку сягає 20 млн грн.

Фото: СБУ Одна із затриманих, що причетні до синдикату

Фото: СБУ Затримані учасники наркосиндикату

Усім затриманим слідчі оголосили підозри. Залежно від ролі та участі їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній)

ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин),

ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)

ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.