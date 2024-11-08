​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
ГоловнаПраво

ДОТ застосовуватиме санкції до недобросовісних постачальників

Таких постачальників дискваліфіковуватимуть у подальших закупівлях.

ДОТ застосовуватиме санкції до недобросовісних постачальників
Заступник міністра оборони Віталій Половенко перевіряє продукти
Фото: Міноборони

Державний оператор тилу (ДОТ) застосовуватиме обмежувальні заходи до недобросовісних постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства. 

Передбачається, що таким постачальникам відмовлятимуть у встановленні ділових відносин з ДОТ на майбутнє. Це призведе до дискваліфікації у подальших закупівельних процедурах. Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження такого рішення. Максимальний термін такого обмеження – 1 рік з дня набуття чинності рішення комісії. 

"Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України. Відповідно це слугуватиме додатковою мотивацією для постачальників щодо підвищення відповідального ставлення до забезпечення військовослужбовців ЗСУ", – наголосили у ДОТ. 

Застосування обмежувальних заходів торкнеться тих постачальників, які:

  • порушують антикорупційне/санкційне законодавство;
  • постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;
  • мають низький відсоток постачання (SLA);
  • надають недостовірні або підроблені документи на товари.

Для забезпечення прозорості та відкритості процесу у ДОТ створено дві комісії: перша комісія розглядає питання застосування обмежувального заходу по суті, друга – розглядає скарги щодо застосування обмежувального заходу з боку постачальника.

Постачальник має право оскаржити таке рішення протягом 5 робочих днів з моменту винесення рішення по суті.

"Наразі ДОТ має успішну судову практику щодо правомірності застосування оперативно- господарських санкцій у вигляді відмови від встановлення ділових відносин на майбутнє та можливість дискваліфікації таких постачальників у торгах. Ми продовжуємо удосконалювати механізми доброчесної співпраці з постачальниками, тим самим задовольняючи суспільний запит на прозорість та справедливість у сфері публічних закупівель", – зазначив директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

У ДОТ наголосили, що реалізація законодавства у системі публічних закупівель наразі дозволяє створити справедливі правила гри для всіх постачальників. Перевага механізму полягає у можливості врахування попереднього досвіду взаємодії підприємства з ДОТ, проте ми розуміємо, що регуляторна функція має бути визначена чітко та прозоро, щоб зберегти ту межу, яка пролягає між надійними партнерами та недоброчесними контрагентами.

  • Від жовтня Державний оператор тилу проводить аудит на сертифікацію на відповідність міжнародному антикорупційному стандарту.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies