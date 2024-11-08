ДОТ застосовуватиме санкції до недобросовісних постачальників

Державний оператор тилу (ДОТ) застосовуватиме обмежувальні заходи до недобросовісних постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Передбачається, що таким постачальникам відмовлятимуть у встановленні ділових відносин з ДОТ на майбутнє. Це призведе до дискваліфікації у подальших закупівельних процедурах. Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження такого рішення. Максимальний термін такого обмеження – 1 рік з дня набуття чинності рішення комісії.

"Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України. Відповідно це слугуватиме додатковою мотивацією для постачальників щодо підвищення відповідального ставлення до забезпечення військовослужбовців ЗСУ", – наголосили у ДОТ.

Застосування обмежувальних заходів торкнеться тих постачальників, які:

порушують антикорупційне/санкційне законодавство;

постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;

мають низький відсоток постачання (SLA);

надають недостовірні або підроблені документи на товари.

Для забезпечення прозорості та відкритості процесу у ДОТ створено дві комісії: перша комісія розглядає питання застосування обмежувального заходу по суті, друга – розглядає скарги щодо застосування обмежувального заходу з боку постачальника.

Постачальник має право оскаржити таке рішення протягом 5 робочих днів з моменту винесення рішення по суті.

"Наразі ДОТ має успішну судову практику щодо правомірності застосування оперативно- господарських санкцій у вигляді відмови від встановлення ділових відносин на майбутнє та можливість дискваліфікації таких постачальників у торгах. Ми продовжуємо удосконалювати механізми доброчесної співпраці з постачальниками, тим самим задовольняючи суспільний запит на прозорість та справедливість у сфері публічних закупівель", – зазначив директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

У ДОТ наголосили, що реалізація законодавства у системі публічних закупівель наразі дозволяє створити справедливі правила гри для всіх постачальників. Перевага механізму полягає у можливості врахування попереднього досвіду взаємодії підприємства з ДОТ, проте ми розуміємо, що регуляторна функція має бути визначена чітко та прозоро, щоб зберегти ту межу, яка пролягає між надійними партнерами та недоброчесними контрагентами.