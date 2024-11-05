Ділки завозили автомобілі як гуманітарну допомогу, а потім або продавали, або розбирали на деталі.

У Львівській області викрили злочинну групу, що ввозила в Україну автівки під виглядом гуманітарної допомоги. Шахраям вдалося таким чином завезти пів тисячі автомобілів від початку року.

Про це повідомили у ДПСУ та у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, протягом 2024-го група осіб разом з керівниками благодійних організацій організували незаконне ввезення автомобілів з країн ЄС.

Для переміщення контрабанди через митний кордон України чоловіки пред’являли документи з неправдивими відомостями. Зокрема, щодо пільгового ввезення транспортних засобів для ЗСУ.

Фото: Львівська обласна прокуратура Авто, які завозили під видом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Фото: Львівська обласна прокуратура Викрили шахраїв, які завозили начебто гіманітарні авто для ЗСУ

Злочинна діяльність ділків дозволила ухилитись від сплати понад 15 млн гривень митних платежів і податків.

Надалі автівки продавали через інтернет-мережу або ж розбирали на запчастини та реалізовували деталі. З початку цього року у такий спосіб махінаторам вдалось завезти понад 500 автівок.

Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили готівку, комп'ютери та документи. Наразі встановлюють повно коло осіб, причетних до цієї схеми.