У Львівській області викрили злочинну групу, що ввозила в Україну автівки під виглядом гуманітарної допомоги. Шахраям вдалося таким чином завезти пів тисячі автомобілів від початку року.
Про це повідомили у ДПСУ та у Львівській обласній прокуратурі.
За даними слідства, протягом 2024-го група осіб разом з керівниками благодійних організацій організували незаконне ввезення автомобілів з країн ЄС.
Для переміщення контрабанди через митний кордон України чоловіки пред’являли документи з неправдивими відомостями. Зокрема, щодо пільгового ввезення транспортних засобів для ЗСУ.
Злочинна діяльність ділків дозволила ухилитись від сплати понад 15 млн гривень митних платежів і податків.
Надалі автівки продавали через інтернет-мережу або ж розбирали на запчастини та реалізовували деталі. З початку цього року у такий спосіб махінаторам вдалось завезти понад 500 автівок.
Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили готівку, комп'ютери та документи. Наразі встановлюють повно коло осіб, причетних до цієї схеми.
- Нещодавно уряд вніс зміни до реєстрації авто, які ввозять в Україну як гуманітарну допомогу.
- У вересні цього року Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Серед новацій – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому, тимчасовий облік залишається доступним. Це дає можливість оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланкову продукцію, без плати внеску до пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу.