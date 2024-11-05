Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
ГоловнаПраво

На Львівщині викрили схему, за якою в Україну завезли 500 начебто гуманітарних авто

Ділки завозили автомобілі як гуманітарну допомогу, а потім або продавали, або розбирали на деталі.

На Львівщині викрили схему, за якою в Україну завезли 500 начебто гуманітарних авто
В Україну завезли 500 начебто гуманітарних авто
Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області викрили злочинну групу, що ввозила в Україну автівки під виглядом гуманітарної допомоги. Шахраям вдалося таким чином завезти пів тисячі автомобілів від початку року. 

Про це повідомили у ДПСУ та у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, протягом 2024-го група осіб разом з керівниками благодійних організацій організували незаконне ввезення автомобілів з країн ЄС.

Для переміщення контрабанди через митний кордон України чоловіки пред’являли документи з неправдивими відомостями. Зокрема, щодо пільгового ввезення транспортних засобів для ЗСУ.

Авто, які завозили під видом гуманітарної допомоги для ЗСУ
Фото: Львівська обласна прокуратура
Авто, які завозили під видом гуманітарної допомоги для ЗСУ
Викрили шахраїв, які завозили начебто гіманітарні авто для ЗСУ
Фото: Львівська обласна прокуратура
Викрили шахраїв, які завозили начебто гіманітарні авто для ЗСУ

Злочинна діяльність ділків дозволила ухилитись від сплати понад 15 млн гривень митних платежів і податків.

Надалі автівки продавали через інтернет-мережу або ж розбирали на запчастини та реалізовували деталі. З початку цього року у такий спосіб махінаторам вдалось завезти понад 500 автівок.

Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили готівку, комп'ютери та документи. Наразі встановлюють повно коло осіб, причетних до цієї схеми.

  • Нещодавно уряд вніс зміни до реєстрації авто, які ввозять в Україну як гуманітарну допомогу.
  • У вересні цього року Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Серед новацій – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому, тимчасовий облік залишається доступним. Це дає можливість оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланкову продукцію, без плати внеску до пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies