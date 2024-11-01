На Сумщині затримали ексдепутата-регіонала, який наводив російські удари на область

Зрадник просив рашистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК.

У Сумській області затримали ще одного агента ФСБ. Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткінської міськради від забороненої Партії регіонів. Він шпигував за Силами оборони та закликав рашистів бомбардувати місто.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Зрадника російська спецслужба завербувала у липні цього року.

Агент приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Він на своєму авто об’їжджав місцевість та знімав відповідні фото і відео.

Додатково зрадник намагався з’ясувати потрібну йому інформацію від знайомих під час побутових розмов.

Використовуючи псевдонім "Афанасий" чолвоік у одному із месенджерів відправляв отримані дані кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області. В агентурних "звітах", окрім надання координат, просив рашистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК.

Фото: СБУ Затримання зрадника - колишнього депутата-регіонала на Сумщині

Правоохоронці задокументували злочини ексдепутата і затримали його за місцем проживання у Шостці.При обшуках у нього вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.