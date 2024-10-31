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​У Харкові затримали власника компанії, яка допомагає "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни

Зрадником виявився 47-річний харків’янин, який працює гендиректором російської компанії.

​У Харкові затримали власника компанії, яка допомагає "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни
Фото: СБУ

У Харкові затримали власника російської компанії, яка допомагає "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадником виявився 47-річний харків’янин, який працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р". Росіяни використовують їх для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та здійснення розвідки.

Аби відкалібрувати та налагодити російські супутники затриманий уклав відповідні договори з "Роскосмосом". Він розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження російських військових. Необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим у Росії віддавав через чати у месенджерах.

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни затриманий тривалий час проживав в Росії і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення. 

Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше в Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”.

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