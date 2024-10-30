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У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів.

У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
Фото: СБУ

У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Зазначається, що учений-механік на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу “Шахед”, Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу “шахед”, які рашисти маркують під назвою “Герань-2”.

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта – колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії.

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