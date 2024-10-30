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Очільник Укренерго заявив, що компанія готує кілька сценаріїв для проходження “найважчої за 3 роки зими”

У тому числі розглядають найгірший сценарій – із масованими обстрілами інфраструктури. За такого сценарію світла може не бути до 8 годин.

Очільник Укренерго заявив, що компанія готує кілька сценаріїв для проходження “найважчої за 3 роки зими”
Олексій Брехт
Фото: Укренерго

Тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт розповів, що компанія готується до декількох можливих сценаріїв проходження цієї зими, яка “буде найважчою за попередні три роки”. 

Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", – розповів Брехт.

Він нагадав, що навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

За словами Брехта, це "значна втрата", Укренерго має план відновити ці потужності.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають, – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", – наголосив Брехт.

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