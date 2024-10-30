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У застосунку "Армія+" додали 5 нових електронних рапортів

Також тепер рапорт, можна відкликати, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача. 

У застосунку "Армія+" додали 5 нових електронних рапортів
застосунок для українських військовослужбовців «Армія+»
Фото: Генштаб

У застосунку "Армія+" додали 5 нових електронних рапортів, які покривають різні етапи служби військових. Зокрема мова про непрості ситуації, як-от травми чи повернення з полону.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Щомісяця в Армія+ з’являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг. Наприклад, він дозволяє дитині військового отримати першочергове право на місце в дитсадку", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наразі у версії 2.0 "Армія+" доступні наступні рапорти:

  • Отримання довідки форми 5 про проходження військової служби. З нею військовослужбовці чи їхні близькі зможуть отримувати гарантовані державою виплати.
  • Виїзд за межі гарнізону. Цей рапорт дозволяє, наприклад, військовим під час вихідних або святкових днів покидати гарнізон для відпочинку чи вирішення особистих справ.
  • Звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров'я. Якщо самопочуття військового різко погіршилось або він травмувався, солдат має право отримати тимчасове звільнення від служби, щоб відновити здоров’я.
  • Виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту. Це гарантоване право для тих, хто вперше вступає на військову службу в ЗСУ за контрактом.
  • Відпустка після звільнення з полону. Бійці, які бажають продовжити службу після полону, мають право на додаткову відпустку. 

Крім цього, у рапортів розширився функціонал. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.

  • У першій версії застосунку "Армія+" доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис за кілька хвилин.
  • У червні Міноборони запустило у телеграмі чат-бот "Армія+", де можуть отримати консультацію військові, військовозобов'язані та члени їхніх сімей.
  • Також  Міноборони опублікувало відеоінструкцію про авторизацію в застосунку "Армія+".
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