Служба безпеки затримала ще чотирьох російських агентів, які коригували ворожі удари по Донеччині і намагалися розвідати і передати ворогу координати бойових позицій Сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожими інформаторами виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або шукали "швидких" заробітків у Телеграм-каналах. Усі четверо діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів.

Серед затриманих – двоє зрадників з Лимана та Слов’янська. За вказівкою ФСБ вони шпигували за локаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи збройних сил РФ. Окупанти планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім - атакувати керованими авіабомбами.

Фото: СБУ

Ще одним агентом ФСБ виявився мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари росіян по військових шпиталях, де проходили лікування поранені воїни ЗСУ.

Інший зрадник працював на воєнну розвідку окупантів (більш відому як ГРУ). Для неї він встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

Фото: СБУ

За всіма викрити фактами слідчі повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.