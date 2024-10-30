Через російські обстріли на Херсонщині 3 людини загинули, ще 15 - дістали поранення

На Херсонщині за минулу добу внаслідок обстрілів росіян загинули три людини, ще 15 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Придніпровське, Зеленівка, Чорнобаївка, Садове, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Дудчани, Золота Балка, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.