Видання Financial Times із посиланням на "осіб, що знайомі зі справою, включно з високопоставленими українськими чиновниками" стверджує, що між Україною та Росією через посередника-третьої країни відбуваються переговори щодо припинення атак на енергетичні об'єкти.

Кількість таких ударів вже була зменшена в останні тижні, що нібито є результатом домовленостей, досягнутих розвідувальними службами країн. При цьому Київ прагне відновити перемовини, які, за версією ЗМІ, відбувалися влітку за посередництва Катару, але були перервані після початку Курської операції.

Обидві країни визнають, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні об'єкти було б у спільних інтересах.

Проте російський диктатор Путін навряд погодиться на будь-які домовленості, поки Україна контролює частину Курської області. Для того, щоб "переконати" Кремль, у Києві планують продовжити завдавати ударів по вразливих цілях на території Росії в межах своїх можливостей.