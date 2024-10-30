​За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще 10 людей поранено

Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область. За минулу добу тут загинула одна людина, ще 10 дістали поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 29 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донецької області - у Сухих Ялах. Ще 10 осіб в області за добу дістали поранення", - написав він у Telegram.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Учора на Донеччині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення.