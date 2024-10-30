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Politico: 38% штату підприємств Укроборонпрому складають жінки, ще більше задіяні в приватному оборонному секторі

За період повномасштабної війни держава втратила близько 30% людей, які працювали. 

Politico: 38% штату підприємств Укроборонпрому складають жінки, ще більше задіяні в приватному оборонному секторі
Фото: ukroboronprom.com.ua

За даними Politico, 38% штату державного концерну Укроборонпром складають жінки, і ще більше жінок задіяні в оборонних компаніях приватного сектору. У матеріалі журналісти розповіли про те, як жінки заміщають чоловіків, які відправилися захищати державу.

Потреба в додаткових працівниках гостра. З початку вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна втратила понад 30% працівників – через міграцію, окупацію і мобілізацію, повідомила Конфедерація роботодавців України.

40-річна Валентина активно займається оборонною промисловістю. Вона є головою правління оборонного підприємства, тому попросила змінити її ім’я з міркувань безпеки, побоюючись, що інакше росіяни можуть її ідентифікувати. Вона повернулася на роботу в збройову компанію лише через декілька місяців після декретної відпустки.

Виробництво продовжувалося навіть тоді, коли до Києва підступали росіяни і знайти їжу стало проблемою. На території підприємства в укритті ховалися тисячі цивільних. Людям доводилося ділитися, інколи з’їдаючи лише одне яйце на день. Декілька найкращих спеціалістів, у тому числі заступник Валентини, пішли на війну добровольцями; їх місця зайняли жінки та пенсіонери.

"Мій нинішній персонал в основному дуже старший. Так, їм важко працювати, але їхній досвід безцінний, хоча деяким за 80 років і більше", – розповіла Валентина.

Журналісти поспілкувалися й з іншими жінками, які під час повномасштабної війни опанували нові професії. Одна з них, дружина військового, окрім юридичної практики займається тепер виготовленням БпЛА. 

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