Канада надасть Україні 3,7 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про надання Україні фінансової підтримки, повідомляє Укрінформ.
“Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських доларів”, - сказала Фріланд.
Ця допомога надається Україні в рамках процедури надання Україні 50 млрд доларів позики з заморожених російських активів.
Фріланд нагадала, що суверенні кошти РФ залишатимуться замороженими, поки Росія не заплатить за збитки, яких вона продовжує завдавати Україні.
-
Нещодавно країни "Великої сімки" остаточно досягли згоди щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів.
-
Позики від G7 будуть обслуговуватися та погашатися майбутніми потоками надзвичайних доходів, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів.
-
Раніше Шмигаль заявив, що $50 млрд від G7 та Євросоюзу будуть доступні вже цього року.
-
23 жовтня Рада ЄС схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту. Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила "Група семи" за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей. Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила "Група семи" за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей.
-
22 жовтня свою частку з цих 50 млрд визначила Велика Британія – вона прокредитує нашу державу на $3 млрд.
-
Напередодні схвалив виділення 35 мільярдів євро Європарламент, а Штати нададуть 20 мільярдів доларів на масштабну кредитну програму "Великої сімки".
- Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.