Канада надасть Україні 3,7 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7

Внесок Канади є найбільшим у перерахунку на душу населення.

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про надання Україні фінансової підтримки, повідомляє Укрінформ.

“Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських доларів”, - сказала Фріланд.

Ця допомога надається Україні в рамках процедури надання Україні 50 млрд доларів позики з заморожених російських активів.

Фріланд нагадала, що суверенні кошти РФ залишатимуться замороженими, поки Росія не заплатить за збитки, яких вона продовжує завдавати Україні.