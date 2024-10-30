Сили оборони за добу ліквідували 1560 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1560 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 693640 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ 693640 (+1560)
- танків ‒ 9137 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 18433 (+29)
- артилерійських систем – 19955 (+38)
- РСЗВ – 1242 (+1)
- засоби ППО ‒ 986 (+2)
- літаків – 369(+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17979 (+40)
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27840 (+91)
- спеціальна техніка ‒ 3567 (+1).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за даними естонської розвідки, втрати російських військ у жовтні можуть сягнути близько 40 тисяч осіб.