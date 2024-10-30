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Сили оборони за добу ліквідували 1560 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 693640 військових. 

Сили оборони за добу ліквідували 1560 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1560 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 693640 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ 693640 (+1560) 
  • танків ‒ 9137 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 18433 (+29) 
  • артилерійських систем – 19955 (+38)
  • РСЗВ – 1242 (+1)
  • засоби ППО ‒ 986 (+2)
  • літаків – 369(+0) 
  • гелікоптерів – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17979 (+40) 
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27840 (+91) 
  • спеціальна техніка ‒ 3567 (+1).

Дані уточнюються. 

Як повідомлялося, за даними естонської розвідки, втрати російських військ у жовтні можуть сягнути близько 40 тисяч осіб.

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