Сили оборони за добу ліквідували 1560 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 693640 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1560 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 693640 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ 693640 (+1560)

танків ‒ 9137 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 18433 (+29)

артилерійських систем – 19955 (+38)

РСЗВ – 1242 (+1)

засоби ППО ‒ 986 (+2)

літаків – 369(+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17979 (+40)

крилаті ракети ‒ 2625 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 27840 (+91)

спеціальна техніка ‒ 3567 (+1).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за даними естонської розвідки, втрати російських військ у жовтні можуть сягнути близько 40 тисяч осіб.