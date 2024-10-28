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Російська армія в жовтні втратила близько 40 тисяч військових, - розвідка Естонії

"Цей ефект здійснюється так званими "м’ясними штурмами" де Росія цинічно витрачає своїх людей".

Російська армія в жовтні втратила близько 40 тисяч військових, - розвідка Естонії
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

Втрати російських військ у жовтні можуть сягнути близько 40 тисяч осіб.

Про це заявив заступник командувача Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн, передає "Голос Америки".

Він зазначив, що просування збройних сил РФ стало можливим завдяки масованим бомбардуванням, включаючи касетні бомби, атаки дронів та вогонь непрямого наведення.

"Цей ефект здійснюється так званими "м’ясними штурмами" де Росія цинічно витрачає своїх людей", - пояснив Кессельманн.

"Втрати в Росії досить великі. І, схоже, в Росії у цей місяць будуть одні із найбільших втрат... За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить десь близько 40 тисяч солдатів пораненими і вбитими", - додав він.

Нині в інтерв'ю Times of India президент Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими.

За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на 28 жовтня загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення перевищили 690 тисяч військових. А за минулу добу Росія втратила близько 1 680 особового складу

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