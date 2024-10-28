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Пентагон підтвердив, що КНДР відправила до Росії понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України

Це станеться упродовж «наступних кількох тижнів».

Пентагон підтвердив, що КНДР відправила до Росії понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України
Сабріна Сінгх
Фото: Пресслужба Пентагону

КНДР відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України. 

Таку заяву зробила на брифінгу представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Європейська правда».

За її словами, північнокорейці долучаться до війни протягом «наступних кількох тижнів». Частина солдатів КНДР відправлення яких до Росії підтвердили ще минулого тижня, вже передислокувались ближче до України.

«Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії», – сказала Сінгх.

  • Очільник Пентагону Ллойд Остін раніше публічно попередив, що солдати КНДР в разі участі у війні проти України вважатимуться законними військовими цілями.
  • 28 жовтня підтвердження про участь солдатів КНДР у війні на боці Росії і направлення їх у Курську область підтвердив і генсек НАТО Марк Рютте.
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