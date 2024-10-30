Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (14 вибухів), КАБами (3 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи), КАБами (2 вибухи), здійснили ракетний удар (3 вибухи). Внаслідок ракетного удару поранення отримали 2 цивільні особи, пошкоджені 2 житлові будинки та легкові автомобілі.

Юнаківська громада: з ворожого літака здійснено пуск авіаційних бомб типу КАБ (5 вибухів).

Андріяшівська громада: зафіксовано обстріл БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух).

Зазначимо, уночі сили ППО збили над Україною 33 російських "шахеди" із 62. Росія також завдала ракетного удару по приватному сектору на Сумщині.