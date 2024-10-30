Протягом доби відбулося 175 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках

Триває 980 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 156 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4750 обстрілів, з них 148 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, Харків, Вовчанськ, Гоптівка, Надія, Лиман, Сіверськ, Різниківка, Никифорівка, Олександропіль, Мирноград, Ганнівка, Успенівка, Роздольне, Велика Новосілка, Новодарівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Олексієво-Дружківка, Сухі Яли, Білогір’я, Новоандріївка, Львове.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.

Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували, у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області РФ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 29 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.