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Мінреінтеграції: мешканці прифронтових територій почали отримувати гроші на купівлю твердого палива

Йдеться про разову виплату 21 тисячі гривень.

Мінреінтеграції: мешканці прифронтових територій почали отримувати гроші на купівлю твердого палива
Ілюстративне фото: Сумщина після обстрілів
Фото: Дмитро Живицький

Мешканці прифронтових територій почали отримувати грошову допомогу на купівлю твердого палива, повідомляє Мінреінтеграції. 

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочало виплату першого траншу допомоги окремим категоріям населення для підготовки до зимового періоду. Йдеться про разову виплату 21 тисячі гривень на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств у прифронтових районах.

Наразі допомогою вже охоплено домогосподарства таких територіальних громад:

  • Дніпропетровська область: Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька;
  • Донецька область: Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська;
  • Запорізька область: Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська;
  • Миколаївська область: Куцурубська, Очаківська;
  • Сумська область: Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська;
  • Харківська область: Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька;
  • Херсонська область: Херсонська, Дар’ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська;
  • Чернігівська область: Корюківська, Городнянська.

У межах цього траншу допомогу отримають близько 20 тисяч домогосподарств.

 

21 серпня 2024 року Мінреінтеграції та УВКБ ООН було підписано меморандум про підтримку прифронтових громад на наступний зимовий період. 

Загальний бюджет програми становить 37 мільйонів доларів. Ці кошти дадуть змогу забезпечити понад 70 тисяч вразливих домогосподарств твердим побутовим паливом.

Нещодавно ООН виділила 20 млн доларів для українських біженців на облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб.

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