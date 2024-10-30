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Дуда: Польща боротиметься, щоб Україна була присутньою у всіх переговорах щодо її майбутнього

Дуда нагадав, що Польща за часів Другої світової війни опинилася поза столом переговорів, коли вирішувалося її майбутнє.

Дуда: Польща боротиметься, щоб Україна була присутньою у всіх переговорах щодо її майбутнього
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда під час інтервʼю для телеканалу Trwam заявив, що Україна повинна бути присутньою в усіх переговорних форматах щодо свого майбутнього. Він зазначив, що Польща має також боротися за це, передає Укрінформ.

“Немає можливості, щоб будь-які угоди щодо майбутнього України були укладені без України", – наголосив польський президент. 

Він нагадав, що Польща в цьому питанні спирається на власний складний історичний досвід, у тому числі пов'язаний з угодами про закінчення Другої світової війни.

Дуда підкреслив, що в інтересах Варшави є те, щоб безпосередньо зацікавлений був за столом переговорів, адже Польща колись опинилася поза столом переговорів, коли вирішувалося її майбутнє. 

“Якщо ми не будемо боротися за те, щоб Україна була за столом переговорів сьогодні, то, можливо, такі дії будуть мати місце й у майбутньому. Ми маємо за будь-яку ціну боротися за те, щоб подібна практика більше ніколи не повторювалася”, – констатував польський лідер.

Він додав, що переговори про майбутнє України без її участі дозволяють висувати різноманітні сумніви щодо намірів того, хто організовує таку зустріч.

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