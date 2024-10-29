Судитимуть посадовців Дніпровської міської ради, які купували техніку для ЗСУ за завищеним цінами

Чинні та колишні посадовці придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно

Судитимуть групу посадовців Дніпровської міської ради, які завдали 10,5 млн грн збитків на забезпеченні військових частин.

Про це повідомили у Нацполіції та в Офісі генпрокурора.

Чинні та колишні посадовці придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно. У квітні та серпні 2024 року підозру отримали директор департаменту міської ради, начальники двох управлінь та заступник начальника відділу.

Як встановили правоохоронці, договори були укладені з низкою комерційних структур. Вони за бюджетні кошти закупили та поставили товари для потреб військових частин.

Окрім того, що техніку купили за завищеними цінами, вони ще й не відповідали якісним та технічним характеристикам, зазначених у договорах. Відтак сума завданих збитків становила 10,5 мільйонів гривень.

Залежно від ролі у злочинній схемі, дії директора департаменту міської ради, чинного та колишнього начальників двох управлінь, а також ексзаступника начальника відділу кваліфіковані за ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нещодавно у Дніпрі викрили схему розкрадання бюджетних 34 млн гривень на закупівлі SMM-послуг для міської ради. У схемі були задіяні посадові особи Дніпровської міської ради, начальник підпорядкованого їй комунального підприємства та ФОПи.