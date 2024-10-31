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Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах

Закон забороняє укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Раніше цей документ Верховна Рада прийняла в цілому.

Про це йдеться у картці законопроєкту. 

Згідно із документом, доповнюється частина третя статті 53 Кримінального кодексу України положеннями, які передбачають, що додаткове покарання у виді штрафу може бути призначене у разі, коли воно не передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, лише у випадку затвердження судом угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Тобто у разі співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування збитків дозволяє призначати менший строк покарання. При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання штраф:

  • від 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 000 грн) до 120 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення нетяжкого злочину
  • від 120 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 270 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення тяжкого злочину
  • від 270 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 6 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно, якщо цей вид покарання узгодять. 

Проте закон забороняє укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Якщо скоєні злочини меншої тяжкості, організовані невеликі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки й сплатить штраф.

  • Раніше цю версію законопроєкту схвалили НАБУ і Спеціалізована антикорпрокуратура.
  • Закон треба було підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші по Ukraine Facility Plan на 4 млрд євро.
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