Затримали диверсантів, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці

Троє ворожих агентів намагалися влаштувати диверсії в Одеській та Харківській областях.

Затримали агентів РФ, які готували диверсії на Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях.

Про це повідомили у СБУ.

Зловмисники палили релейні шафи і намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

Диверсанти пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток на Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від рашистів фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

Фото: СБУ Затримали агентів РФ, які готували диверсії на Укразалізниці

Зокрема, на Одещині нейтралізували угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга.

Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет. Співробітники СБУ запобігли диверсії і затримали двох поплічників ворога "на гарячому", коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

Фото: СБУ Вилучені у диверсантів докази

На Харківщині затримали 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.