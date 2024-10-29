​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Коштовна медицина
Коштовна медицина
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
ГоловнаПраво

Затримали диверсантів, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці

Троє ворожих агентів намагалися влаштувати диверсії в Одеській та Харківській областях.

Затримали диверсантів, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці
Затримали агентів РФ, які готували диверсії на Укрзалізниці
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях.

Про це повідомили у СБУ. 

Зловмисники палили релейні шафи і намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

Диверсанти пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток на Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від рашистів фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

Затримали агентів РФ, які готували диверсії на Укразалізниці
Фото: СБУ
Затримали агентів РФ, які готували диверсії на Укразалізниці

Зокрема, на Одещині нейтралізували угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга.

Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет. Співробітники СБУ запобігли диверсії і затримали двох поплічників ворога "на гарячому", коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

Вилучені у диверсантів докази
Фото: СБУ
Вилучені у диверсантів докази

На Харківщині затримали 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies