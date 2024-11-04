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На Рівненщині правоохоронець відкривав на ухилянтів фіктивні кримінальні провадження

Його спільник-староста видавав чоловікам повістки до військкомату. 

На Рівненщині правоохоронець відкривав на ухилянтів фіктивні кримінальні провадження

У Рівненській області судитимуть учасників схеми з уникнення мобілізації через відкриття фіктивних кримінальних проваджень, йдеться у пресрелізі ДБР.

Працівники правоохоронного органу завершили досудове розслідування щодо старости одного з округів Радивилівської міської ради та правоохоронця, які організували заробіток на ухилянтах. Обвинувальні акти направлено до суду.

Організатором оборудки, яка діяла з березня до травня 2024 року, був правоохоронець. Його спільник-староста, згідно зі своїми повноваженнями, видавав чоловікам повістки до військкомату. Під час видачі документів він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.

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Згідно з схемою, правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання терміном на 1-2 роки. На час слідства та фіктивного відбування покарання “клієнти” уникали мобілізації.

“Послуга” коштувала 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку, то сума зростала.

  • Раніше стало відомо, що Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще чотири схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. У Київській, Харківській, Рівненській, Кіровоградській та Львівській областях затримано організаторів махінацій. Серед фігурантів – посадовці МСЕК та військово-лікарських комісій, а також очільник приватного вишу та шахраї-рецидивісти.
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