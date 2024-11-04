Від 2022 року ДБР розслідувало майже 2500 проваджень щодо нацбезпеки

До суду направили майже 1000 обвинувальних актів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідувало майже 2500 проваджень щодо нацбезпеки. До суду направили майже 1000 обвинувальних актів.

Про це повідомили у ДБР.

"У межах відкритих кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків тощо. Ці докази дозволяють притягнути до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам", – йдеться у повідомленні.

Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 тис. 399 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.

Серед них:

⁠⁠1 тис. 746 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України),

⁠⁠503 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),

⁠⁠38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

За результатами проведення досудових розслідувань:

⁠⁠1 тис. 239 особам повідомлено про підозру,

⁠⁠501 особа оголошена в розшук

⁠⁠1 тис. 317 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності

⁠⁠997 обвинувальних актів направлено до суду.

Фото: ДБР Інфографіка