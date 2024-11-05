Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
ГоловнаПраво

У новозеландському університеті куркою отруїлися понад 100 студентів

Точну причину інциденту встановлюють.

У новозеландському університеті куркою отруїлися понад 100 студентів
Фото: RNZ/Nate McKinnon

В університеті Нової Зеландії стався масовий спалах ймовірного харчового отруєння, пише The Guardian.

У неділю ввечері у двох студентських гуртожитках Кентерберійського університету понад 100 осіб мали блювоту та діарею.

Причина захворювання ще не встановлена, але студенти розповіли, що їм стало погано після обіду куркою сувлакі. Студенти прокидалися вночі від жахливого болю в шлунку.

Деякі студенти не дійшли до іспитів, оскільки їм регулярно доводилося користуватися туалетом, а деякі взагалі не могли бути присутніми на них через погане самопочуття.

Підписуйтесь на наш Google News

Національна служба громадської охорони здоров’я допоможе з’ясувати причину захворювання, повідомили в університеті.

В окремій заяві президент асоціації студентів Люк Маккей сказав, що “розслідування все ще триває, і причина не встановлена”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies