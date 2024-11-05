У новозеландському університеті куркою отруїлися понад 100 студентів

В університеті Нової Зеландії стався масовий спалах ймовірного харчового отруєння, пише The Guardian.

У неділю ввечері у двох студентських гуртожитках Кентерберійського університету понад 100 осіб мали блювоту та діарею.

Причина захворювання ще не встановлена, але студенти розповіли, що їм стало погано після обіду куркою сувлакі. Студенти прокидалися вночі від жахливого болю в шлунку.

Деякі студенти не дійшли до іспитів, оскільки їм регулярно доводилося користуватися туалетом, а деякі взагалі не могли бути присутніми на них через погане самопочуття.

Національна служба громадської охорони здоров’я допоможе з’ясувати причину захворювання, повідомили в університеті.

В окремій заяві президент асоціації студентів Люк Маккей сказав, що “розслідування все ще триває, і причина не встановлена”.