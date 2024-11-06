Президент продовжив роботу Громадської ради міжнародних експертів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження роботи Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).

Про це повідомили у громадській організації Transparency International Ukraine та йдеться у картці законопроєкту №11426.

Глава держави поставив підпис під документом 6 листопада. Громадській раді міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжується шестирічний мандат ще на 18 місяців.

"Слід нагадати, триває конкурс на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду і неабияку роль в ньому відіграє ГРМЕ. Міжнародні експерти ГРМЕ мають повноваження відсіювати недоброчесних та непрофесійних кандидатів у судді ВАКС, і це додає відбору ще більшої об’єктивності", – наголосили у ГО і додали, що конкурс міг бути на межі зриву, оскільки 6 років роботи ГРМЕ закінчувалися сьогодні.

Проте цього не станеться, адже уже з наступного дня після публікування закон набере чинності.

"Набуття чинності змін додає впевненості в професійний та незалежний відбір 25 суддів ВАКС", – повідомили у організації.

Згідно із законом після того як ГРМЕ припинить роботу в доборі суддів Вищого антикорупційного суду України, її функції виконуватиме Громадська рада доброчесності.

Судово-юридична газета пише, що для здійснення своїх повноважень члени ГРМЕ мають право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, а також суддівського досьє суддів, які беруть участь у відповідному конкурсі. У разі якщо до інформації, що міститься у таких досьє, законом встановлено спеціальні чи особливі вимоги доступу, доступ до такої інформації здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законом.

Що таке ГРМЕ