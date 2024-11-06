Президент продовжив роботу Громадської ради міжнародних експертів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження роботи Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).
Про це повідомили у громадській організації Transparency International Ukraine та йдеться у картці законопроєкту №11426.
Глава держави поставив підпис під документом 6 листопада. Громадській раді міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжується шестирічний мандат ще на 18 місяців.
"Слід нагадати, триває конкурс на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду і неабияку роль в ньому відіграє ГРМЕ. Міжнародні експерти ГРМЕ мають повноваження відсіювати недоброчесних та непрофесійних кандидатів у судді ВАКС, і це додає відбору ще більшої об’єктивності", – наголосили у ГО і додали, що конкурс міг бути на межі зриву, оскільки 6 років роботи ГРМЕ закінчувалися сьогодні.
Проте цього не станеться, адже уже з наступного дня після публікування закон набере чинності.
"Набуття чинності змін додає впевненості в професійний та незалежний відбір 25 суддів ВАКС", – повідомили у організації.
Згідно із законом після того як ГРМЕ припинить роботу в доборі суддів Вищого антикорупційного суду України, її функції виконуватиме Громадська рада доброчесності.
Судово-юридична газета пише, що для здійснення своїх повноважень члени ГРМЕ мають право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, а також суддівського досьє суддів, які беруть участь у відповідному конкурсі. У разі якщо до інформації, що міститься у таких досьє, законом встановлено спеціальні чи особливі вимоги доступу, доступ до такої інформації здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законом.
Що таке ГРМЕ
- ГРМЕ допомагає проводити конкурс на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Цей конкурс оголосили ще 23 листопада 2023 року. Обирають на15 посад суддів Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції і 10 посад суддів Апеляційної палати цього суду.
- У квітні цього року обрали новий склад Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), до якого увійшли шість іноземних фахівців у сфері права – судді та прокурори з досвідом роботи в Естонії, США, Литві, Нідерландах, Канаді.
- Членів Ради призначає Вища кваліфікаційна комісія суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
- Кожна така міжнародна організація може запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України не менше двох кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів.
- Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи в інших країнах не менше ніж п’ять років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією.
- На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Члени Громадської ради міжнародних експертів, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.