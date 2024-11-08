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Українська розвідка назвала іноземні компоненти, знайдені у збитому ворожому безпілотнику “Охотник”

Аналіз засвідчив, що для створення цього безпілотники держава-агресор попри санкції використала компоненти, виготовлені західними компаніями.

Українська розвідка назвала іноземні компоненти, знайдені у збитому ворожому безпілотнику “Охотник”
Безпілотний літальний апарат С-70 'Охотник'
Фото: скрін

Українська розвідка назвала іноземні компоненти, знайдені у збитому ворожому безпілотнику С-70 “Охотник”. 

Аналіз будови російського БПЛА С-70 “Охотник”, який був збитий 5 жовтня 2024 року поблизу Костянтинівки на Донеччині, засвідчив ― для створення цієї зброї держава-агресор попри санкції використала компоненти, виготовлені західними компаніями. 

Відповідні докази представлені на порталі War&Sanctions. 

Зокрема, в російському “Охотнику” виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина), STMicroelectronics (Швейцарія). 

 

Зазначається, що у держави-агресора перебувало чотири прототипи БПЛА С-70. Вартість такого російського “Охотника” становить близько 15 мільйонів доларів. 

БПЛА С-70 є, серед іншого, носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які росіяни скидають для руйнування цивільної інфраструктури України.

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