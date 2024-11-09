Сирський: у жовтні дрони знищили та уразили понад 52 000 цілей противника

Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери. Їх оператори виконали понад 7000 місій.

У жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери. Їх оператори виконали понад 7000 місій.

"З них окремої уваги заслуговують такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника", – повідомив Головнокомандувач.

На щомісячній нараді з командирами підрозділів безпілотних систем він заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

"Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності", – наголосив Сирський і додав, що технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і тому потрібно бути на крок попереду ворога.

"Незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою", – зазначив він.