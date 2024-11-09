Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: у жовтні дрони знищили та уразили понад 52 000 цілей противника

Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери. Їх оператори виконали понад 7000 місій.

Сирський: у жовтні дрони знищили та уразили понад 52 000 цілей противника
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський у телеграмі

У жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

За його словами, найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери. Їх оператори виконали понад 7000 місій.

"З них окремої уваги заслуговують такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника", – повідомив Головнокомандувач. 

На щомісячній нараді з командирами підрозділів безпілотних систем він заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань. 

"Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності", – наголосив Сирський і додав, що технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і тому потрібно бути на крок попереду ворога. 

"Незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою", – зазначив він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies