​За тиждень розмінували понад 6000 га земель

За тиждень в Україні вдалося розмінувати 6003 га місцевості та майже стільки ж сільгоспугідь.
Про це повідомили у Головному управлінні протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки.
187 груп розмінування підрозділів Міністерства оборони України продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.
За останній тиждень (з 1 по 8 листопада 2024 року) обстежено та очищено:
- 6 003,47 га місцевості;
- 5 974,71 га сільгоспугідь;
- 1,92 км ліній електропередачі;
- 29,4 км залізних доріг;
- 3,43 км автомобільних доріг.
Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 1 078 ВНП.
Всього саперами підрозділів Міністерство оборони України виявлено та знищено 412 303 вибухонебезпечних залишків війни (дані за попередній період уточнено).
- Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій.