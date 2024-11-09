​За тиждень розмінували понад 6000 га земель

Сапери вилучили та знешкодили за тиждень 1078 ВНП.

За тиждень в Україні вдалося розмінувати 6003 га місцевості та майже стільки ж сільгоспугідь.

Про це повідомили у Головному управлінні протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки.

187 груп розмінування підрозділів Міністерства оборони України продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.

За останній тиждень (з 1 по 8 листопада 2024 року) обстежено та очищено:

6 003,47 га місцевості;

5 974,71 га сільгоспугідь;

1,92 км ліній електропередачі;

29,4 км залізних доріг;

3,43 км автомобільних доріг.

Фото: Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки.

Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 1 078 ВНП.

Всього саперами підрозділів Міністерство оборони України виявлено та знищено 412 303 вибухонебезпечних залишків війни (дані за попередній період уточнено).