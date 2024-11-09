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ЦПД: У Тульській області РФ дрони атакували хімкомбінат

Хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів.

ЦПД: У Тульській області РФ дрони атакували хімкомбінат
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У місті Алексін Тульської області РФ дрони атакували хімкомбінат.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

Як розповідає керівник ЦПД, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

Також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів.

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