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На Кіровоградщині уламок "Шахеда" пошкодив житловий буднок

Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

На Кіровоградщині уламок "Шахеда" пошкодив житловий буднок
Фото: ДПСУ

У Кіровоградській області уламки збитого ворожого безпілотника пошкодили вікна в приватному будинку.

Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. Результативно відпрацювали захисники неба. В одній з громад Голованівського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька вікон у приватному будинку", — ідеться у повідомленні.

За його словами, унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

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