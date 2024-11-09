На Кіровоградщині уламок "Шахеда" пошкодив житловий буднок

У Кіровоградській області уламки збитого ворожого безпілотника пошкодили вікна в приватному будинку.
Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. Результативно відпрацювали захисники неба. В одній з громад Голованівського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька вікон у приватному будинку", — ідеться у повідомленні.
За його словами, унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
- За інформацією Повітряних сил, у ніч на 9 листопада ППО знищила 32 ударних дрони РФ.