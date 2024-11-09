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Росія вдарила КАБом по Харкову, є руйнування

Пошкоджені мережа вуличного освітлення, гіпермаркет, зруйнована АЗС

Росія вдарила КАБом по Харкову, є руйнування
Ліквідація наслідків атаки у Харкові
Фото: ДСНС

Уночі російська армія атакувала Харків керованою авіабомбою. Внаслідок удару пошкоджено одну із найзавантаженіших міських трас, мережу вуличного освітлення та АЗС.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок удару КАБом пошкоджено одну із найзавантаженіших міських трас, контактні лінії тролейбуса і мережа вуличного освітлення. Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція і пошкоджена інша.

"У прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет", — додає Терехов.

  • У ніч на 8 листопада ворог вдарив трьома ФАБ-250/500 по історичній забудовій у центрі Харкова, а також Салтівському районі. Відомо про 25 поранених, зокрема малюка.
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