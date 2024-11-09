Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини, є пошкодження та постраждалі

Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на її територію.

Краснопільська: зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи), удари FPV-дронами (5 вибухів), а також атаку КАБ (1 вибух). Унаслідок авіаудару пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ і ліцею, 3 приватні автомобілі. Поранено 5 цивільних осіб.

"Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 129 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", — ідеться в повідомленні.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За добу російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, внаслідок чого зафіксовані пошкодження. Також відомо про поранених.

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