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Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини, є пошкодження та постраждалі

Семеро цивільних зазнали поранень.

Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини, є пошкодження та постраждалі
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Поліція Сумщини

За добу російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, внаслідок чого зафіксовані пошкодження. Також відомо про поранених. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 129 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", — ідеться в повідомленні.

Хотінська: здійснено пуски КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів), скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

Білопільська: відбулися скидання ВОГ із БПЛА (19 вибухів), мінометні обстріли (43 вибухи), удари FPV-дронами (3 вибухи).

Краснопільська: зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи), удари FPV-дронами (5 вибухів), а також атаку КАБ (1 вибух). Унаслідок авіаудару пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ і ліцею, 3 приватні автомобілі. Поранено 5 цивільних осіб.

Новослобідська: сталося скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

Юнаківська: ворог бив із артилерії (15 вибухів).

Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на її територію.

Середино-Будська: був удар FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Зноб-Новгородська: ворог вдарив із мінометів (3 вибухи).

Великописарівська: здійснено ракетний обстріл НАР (2 вибухи), удар FPV-дроном (2 вибухи).

Шалигинська: росіяни били з артилерії (7 вибухів).

Путивльська: зафіксовано удари FPV-дроном (5 вибухів).

Сумська: ворог здійснив ракетний удар (балістична ракета) (1 вибух). Внаслідок ракетного удару поранено 3 цивільні особи, пошкоджено нежитлові приміщення.

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