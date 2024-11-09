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Ворог атакував Харківщину ракетою та дронами, є руйнування

Внаслідок обстрілів є поранені, відомо про пошкодження.

Ворог атакував Харківщину ракетою та дронами, є руйнування
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія впродовж доби атакувала Харківську область керованою ракетою та FPV-дроном. Внаслідок обстрілів є поранені, відомо про пошкодження.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі ворог атакував Харків керованою ракетою "ГРОМ-Э1" в проїзджу частину. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двохповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбусу та міське освітлення. Без постраждалих. 

У Вовчанську внаслідок обстрілу FPV-дрона, постраждав 44-річний волонтер, отримав уламкове поранення. Дрон впав на дорогу біля автівки. 

У селі Івашки Богодухівського району внаслідок авіаційного удару зруйновано три приватні будинки, господарчі споруди, пошкоджено один приватний будинок, господарчі споруди та ЛЕП. Постраждалих немає.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 56 осіб, серед них 2 дітей. 

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