У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
ГоловнаСуспільствоВійна

Міненерго: через бойові дії без світла залишилися понад 1860 споживачів

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію.

Міненерго: через бойові дії без світла залишилися понад 1860 споживачів
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Минулої доби енергетики відновили живлення для 1861 споживача, знеструмленого внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Енергосистема наразі залишається збалансованою, пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування. 

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час, з 16:00 до 21:00. Це допомагає підтримувати систему в стабільному стані.

На Запорізькій атомній електростанції рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,15 м, чого достатньо для забезпечення потреб станції.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 5215 МВт*год та потужністю 784 МВт, зауважили в Міненерго.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies