Міненерго: через бойові дії без світла залишилися понад 1860 споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 1861 споживача, знеструмленого внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Енергосистема наразі залишається збалансованою, пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування.

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час, з 16:00 до 21:00. Це допомагає підтримувати систему в стабільному стані.

На Запорізькій атомній електростанції рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,15 м, чого достатньо для забезпечення потреб станції.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 5215 МВт*год та потужністю 784 МВт, зауважили в Міненерго.