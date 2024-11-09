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Росіяни змушують українських школярів на ТОТ слухати Путіна

Окупанти продовжують насаджувати дітям на ТОТ російські наративи.

Росіяни змушують українських школярів на ТОТ слухати Путіна
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти планують запровадити обов'язковий перегляд головних тез Володимира Путіна для школярів на ТОТ України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Потік підсвідомості міжнародного злочинця владіміра путіна буде продемонстровано українським школярам в захоплених школах рф. На так званих "розмовах про важливе" окупанти запланували обовʼязковий перегляд головних тез російського диктатора під час виступу у Валдаї", — пишуть у спротиві.

Таким чином окупанти розвивають серед молодого покоління культ особистості і "спотворюють реальність перекладаючи відповідальність за війну на жертву". 

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