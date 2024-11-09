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У Міноборони Британії заявили про рекордні втрати армії РФ на війні у жовтні

Середньодобові втрати росіян в Україні протягом жовтня склали 1 354 військових за добу

У Міноборони Британії заявили про рекордні втрати армії РФ на війні у жовтні
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph заявив, що у жовтні втрати російських військ у живій силі на полі бою в Україні сягнули нового максимуму.

Гілі зазначив, що згідно останніх даних британської військової розвідки, середньодобові втрати росіян в Україні протягом жовтня склали 1 354 військових за добу. У жовтні Росія втратила 41 980 своїх військових, цей місяць став найбільшим за загальною кількістю російських втрат від початку повномасштабного вторгнення.

За даними військової розвідки Великої Британії, попередній максимум був зафіксований у травні 2024 року і становив 39 110 осіб за місяць. Загалом же, за оцінкою Британії, з 24 лютого 2024 року орієнтовні втрати росіян у живій силі становлять понад 696 тисяч.

На сьогодні Росія витрачає 40% свого бюджету на оборону, що не є вигідним для країни. Багато аналітиків вважають, що Путіну буде важко підтримувати такий рівень витрат після 2025 року.

За даними військової розвідки Великої Британії, попередній максимум був зафіксований у травні 2024 року і становив 39 110 осіб за місяць. Загалом же, за оцінкою Британії, з 24 лютого 2024 року орієнтовні втрати росіян у живій силі становлять понад 696 тисяч.

На сьогодні Росія витрачає 40% свого бюджету на оборону, що не є вигідним для країни. Багато аналітиків вважають, що Путіну буде важко підтримувати такий рівень витрат після 2025 року.

На питання чи виграє Україна та Захід війну на виснаження проти Росії, міністр оборони Гілі сказав: "Захід може і повинен". Водночас він відкинув думку про те, що поточні успіхи Росії на фронті свідчать про її "незупинність".

На думку Гілі, на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, Велика Британія не змінить свою стратегію щодо України. Однак, фокус уваги Сполучених Штатів, на думку Гілі, швидше за все, зміститься.

"Я також визнаю, що незалежно від того, хто обраний — Гарріс чи Трамп, Америка зміщує свої стратегічні пріоритети й фокус, і буде робити це і надалі в бік Індо-Тихоокеанського регіону. Це реальність, яку мають визнати всі країни НАТО", — сказав він.

На думку Гілі, Україні має бути надана "свобода вирішувати, як балансувати між війною і переговорами". Він також відкинув ідею про те, що поточні успіхи Росії на полі бою означають, що її вже не зупинити.

  • За минулу добу російська армія втратила ще 1660 солдатів. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 707 540 військових.
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