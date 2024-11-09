У Резерв+ вже доступна онлайн-відстрочка від мобілізації

Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

Відсьогодні у Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

Про це повідомили у Міноборони.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. А із працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.

У оборонному відомстві пояснили, що для того, щоб оформити відстрочку, необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, є право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.