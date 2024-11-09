У Резерв+ вже доступна онлайн-відстрочка від мобілізації

Відсьогодні у Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.
Про це повідомили у Міноборони.
Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. А із працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.
Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:
- людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
- студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.
Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.
У оборонному відомстві пояснили, що для того, щоб оформити відстрочку, необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, є право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.
Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.
- Після завершення 15 листопада аудиту заброньованих за списком критично важливих підприємств влада представить оновлену систему бронювання від мобілізації.
- Нещодавно у “Дії” призупинили послугу з бронювання працівників від мобілізації.
- Раніше Економічна правда писала, що через обурення президента України Володимира Зеленського бронюванням 1,5 мільйона осіб уряд до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
- До 15 листопада мають провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Мінекономіки має проаналізувати результати й до 20 листопада поінформувати Кабінет Міністрів.
- У вересні прем'єр-міністр анонсував запровадження економічного бронювання за принципом "воюй або працюй". За даними співрозмовників редакції, станом на вересень обговорювали, що критеріями бронювання будуть не лише "біла" зарплата понад 34 тисячі гривень. Серед новацій – гарантії відстрочки кваліфікованим кадрам, які повернуться з-за кордону. Таким чином в Кабміні сподіваються на створення додаткових робочих місць. Ще одна мета – вивести з тіні бізнес, який й досі сплачує зарплати в конвертах. Плюс – підвищення військового збору з 1,5% до 5% та щомісячна звітність ПДФО. Докладно про це – в матеріалі "«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання".