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Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну систему для тренувань зі стрільби UNITS

За допомогою системи можна відпрацювати базові навички стрільця.

Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну систему для тренувань зі стрільби UNITS
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України інтерактивну систему UNITS для індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Інтерактивна навчальна система UNITS розроблена вітчизняними інженерами. Під час занять на віртуальному полігоні можна використовувати макети й модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.

Система мобільна, за необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації. Під час моделювання виконання вогневої вправи на тренажері є можливість обирати тип місцевості, зокрема міську забудову, ліс, поле тощо. Моделюється також мішенна обстановка, погодні умови та час доби.

За допомогою сисстеми можна відпрацювати базові навички стрільця, зокрема правильну стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання, плавний спуск. Також доступний широкий спектр ситуаційних вогневих вправ.

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