Міноборони: Держоператор тилу заощадив 16,7 млрд грн на забезпеченні ЗСУ

За десять місяців 2024 року "Державний оператор тилу" (ДОТ) заощадив 16.7 млрд грн державних коштів на забезпеченні армії.

Про це повідомляє Міноборони України. Такий результат став можливим завдяки високій конкуренції на торгах через систему Prozorro, які проводить ДОТ.

Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційні контрагенти.

Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційні контрагенти. У сегменті закупівель речового майна кількість учасників досягає 5,4, продовольчого забезпечення – 3,7, паливно-мастильних матеріалів – 2,3.

Зокрема, витрати зменшилися на закупівлю:

продовольства — 7 млрд грн

пального — 6 млрд грн

речового майна — 3.7 млрд грн

"Наш пріоритет — це максимальна прозорість і ефективність у закупівлях. Висока конкуренція на торгах дозволила нам отримати найкращі пропозиції, що забезпечило значну економію бюджетних коштів. Наприклад, ДОТ залучив 45 нових постачальників речового майна. Ми продовжимо вдосконалювати процеси закупівель, щоб забезпечити наших військових всім необхідним на найкращих умовах", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.