​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаЕкономікаДержава

Міноборони: Держоператор тилу заощадив 16,7 млрд грн на забезпеченні ЗСУ

Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційні контрагенти. 

Міноборони: Держоператор тилу заощадив 16,7 млрд грн на забезпеченні ЗСУ
Фото: Міноборони

За десять місяців 2024 року "Державний оператор тилу" (ДОТ) заощадив 16.7 млрд грн державних коштів на забезпеченні армії. 

Про це повідомляє Міноборони України. Такий результат став можливим завдяки високій конкуренції на торгах через систему Prozorro, які проводить ДОТ.

Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційні контрагенти. 

Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційні контрагенти. У сегменті закупівель речового майна кількість учасників досягає 5,4, продовольчого забезпечення – 3,7, паливно-мастильних матеріалів – 2,3.

Зокрема, витрати зменшилися на закупівлю: 

  • продовольства — 7 млрд грн 
  • пального — 6 млрд грн 
  • речового майна — 3.7 млрд грн 

"Наш пріоритет — це максимальна прозорість і ефективність у закупівлях. Висока конкуренція на торгах дозволила нам отримати найкращі пропозиції, що забезпечило значну економію бюджетних коштів. Наприклад, ДОТ залучив 45 нових постачальників речового майна. Ми продовжимо вдосконалювати процеси закупівель, щоб забезпечити наших військових всім необхідним на найкращих умовах", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies