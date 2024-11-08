Світовий банк виділив для підтримки євроінтеграційних реформ в Україні $750 млн

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти ндають в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.

Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.

"Вдячні керівництву Світового банку й нашим міжнародним партнерам за цю важливу підтримку України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія", – наголосив Шмигаль.