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Світовий банк виділив для підтримки євроінтеграційних реформ в Україні $750 млн

Частину грошей виділяє фонд, який підтримується урядом Японії.

Світовий банк виділив для підтримки євроінтеграційних реформ в Україні $750 млн
Фото: ABS-CBN News

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти ндають в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.

Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.

"Вдячні керівництву Світового банку й нашим міжнародним партнерам за цю важливу підтримку України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія", – наголосив Шмигаль. 

  • Нещодавно Кабмін Литви схвалив виділення 1 млн євро для підтримки євроінтеграційних процесів України.
  • Тим часом Єврокомісія заявила, що Україна виконала всі кроки з висновку про надання статусу кандидата на вступ у ЄС. Єврокомісія відзначила, що "обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними". 
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