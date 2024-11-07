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Железняк: Мінфін і посольства виступали за підвищення ПДВ, а не ухвалене зростання військового збору

Законопроєкт про підвищення податків досі не підписаний. 

Железняк: Мінфін і посольства виступали за підвищення ПДВ, а не ухвалене зростання військового збору
Ярослав Железняк
Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine

Збільшення ПДВ могло б зібрати до державного бюджету ту саму суму, яку влада розраховує отримати за рахунок збільшення податків для бізнесу та військового збору. Ухвалений закон вносить зміни "заднім числом" і створює колізії, сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, з ухваленням цього законопроєкту поспішали, аби його якомога швидше підписав президент, чим надав би йому чинності. Але в результаті документ не підписаний вже понад 20 днів.

За словами Железняка, немає логічної відповіді, чому все ж вирішили підвищувати військовий збір, а не ПДВ.

"Мінфін, Гетьманцев, комітет, МВФ, посольства, які нам допомагають макрофінансово, бізнес-асоціації – всі були за підвищення ПДВ", – сказав нардеп.

Железняк додав, що цей законопроєкт не знищить український бізнес, але шкоди білому бізнесу може завдати.

"Зробить його ще менш конкурентоздатним порівняно з тіньовим бізнесом або бізнесами, які платять вчорну зарплату", – сказав нардеп.

Він додав, що це підвищення податків на зарплати призведе до ще більшої тінізації. 

  • 10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. З 1 жовтня військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (зокрема тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно. З 1 січня 2025 військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) збільшиться з 1,5% до 5%. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. Зараз це 800 грн на місяць. ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.

Підвищення податків в Україні

  • Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет розробив альтернативний на основі пропозицій уряду, але для його ухвалення забракло двох голосів.
  • Документ виносили на повторне перше читання, і, зрештою, проголосували в першому читанні. 
  • Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй". 
  • Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що підвищення податків вплине на бізнес, але всі інші можливості держава вже вичерпала. 
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