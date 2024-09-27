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Міністр фінансів: підвищення податків вплине на бізнес, але інші опції практично вичерпані

Україна не може покладатися на внутрішні та зовнішні запозичення, а оптимізації видатків недостатньо. 

Міністр фінансів: підвищення податків вплине на бізнес, але інші опції практично вичерпані

Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші опції практично вичерпані, розповів міністр фінансів Сергій Марченко в межах дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір" проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group.

З початку війни Україна суттєво наростила обсяг внутрішніх запозичень. Зараз держава наблизилася до такої межі, коли внутрішні запозичення не створюють нових видатків.

"Вони просто підживлюють систему. Тобто все, що ви запозичуєте, це для того, щоб погасити зроблені виплати і обслуговувати ці виплати", – пояснив міністр.

Окрім того, Україна має зобов'язання за програмою МВФ утримувати боргову стійкість в межах програми, що передбачає стабільність боргового ринку запозичень.

Інша опція – зовнішні запозичення. На цей рік від партнерів залучать $41,3 млрд, очікувана сума наступного року – 38,4 млрд. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними. 

"У першому кварталі цього року у нас було лише 10% необхідного обсягу зовнішньої допомоги. І це той факт, на який треба зважати", – підкреслив Марченко.

Інша опція – перегляд видатків. Військові видатки оптимізовувати не готові.

Підвищення податків в Україні

  • Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет Верховної Ради розробив альтернативний, який і винесли на голосування. Перша спроба ухвалення закінчилася провалом – забракло двох голосів
  • Однак зрештою Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення податків, необхідне для потреб армії. Він передбачає підвищення та розширення військового збору для ФОП, встановлення 50% податку на прибутки для банків цього року, розширення кола потенційних інвесторів, продажі яким готова здійснювати держава, а також можливість продавати будь-яку державну частку в банку, а не лише 100%.
  • Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй". 
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