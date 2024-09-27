Марченко пояснив закладену в проєкт бюджету суму на дорожній фонд: половина – на борги

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чому в проєкті бюджету на наступний рік заклали 43,2 млрд гривень на дорожній фонд. За його словами, половина цієї суми закладена на обслуговування боргів. Друга частина – утримування і ремонт доріг.
Марченко сказав, що за рахунок резервного фонду ремонтувати та утримувати дороги "некомфортно". Він додав, що ремонт доріг потрібен, особливо в прифронтових регіонах, де перевозять поранених військових.
"Нам комфортніше як міністерству фінансів, щоб був справедливий розподіл. Щоб було розуміння пріоритизації доріг, і це був орган, який за це відповідає – дорожній фонд. Тому ми частково відновлюємо в бюджеті на 25-ий рік", – сказав міністр.
- Найбільша сума в проєкті бюджету наступного року закладена на оборону – 2,2 трлн гривень. Також гроші заклали на дорожній фонд, що викликало обурення в опозиційних політиків.
- Цього року надходження до дорожнього фонду спрямували до загального бюджету, аби витратити ці кошти на оборону.