Марченко пояснив закладену в проєкт бюджету суму на дорожній фонд: половина – на борги

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чому в проєкті бюджету на наступний рік заклали 43,2 млрд гривень на дорожній фонд. За його словами, половина цієї суми закладена на обслуговування боргів. Друга частина – утримування і ремонт доріг.

Марченко сказав, що за рахунок резервного фонду ремонтувати та утримувати дороги "некомфортно". Він додав, що ремонт доріг потрібен, особливо в прифронтових регіонах, де перевозять поранених військових.

"Нам комфортніше як міністерству фінансів, щоб був справедливий розподіл. Щоб було розуміння пріоритизації доріг, і це був орган, який за це відповідає – дорожній фонд. Тому ми частково відновлюємо в бюджеті на 25-ий рік", – сказав міністр.