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У “Дії” запустили сервіс uResidency для ведення бізнесу іноземцями в Україні

Глава Мінцифри зазначив, що стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%. Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. На першому етапі планують долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн.

У “Дії” запустили сервіс uResidency для ведення бізнесу іноземцями в Україні
Фото: надано пресслужбою

У “Дії” запустили сервіс uResidency для ведення бізнесу іноземцями в Україні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

“Бізнес під ключ швидко, без паперів та бюрократії, з будь-якої точки світу – це uResidency. Ми створили найкращі умови для українських підприємців – реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%”, – написав Федоров.

Як повідомив міністр, щоб стати е-резидентом, треба лише заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency – це 5–10 хвилин. Її швидко перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн – і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично. 

Повністю автоматизована звітність. Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину, жодної фізичної взаємодії з установами. Усе відбувається автоматично, без участі людини. 

Жодних витрат на бухгалтера або юриста, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою. 

Федоров зазначив, що електронне резидентство – важливий та революційний проєкт для економіки, це постійні додаткові надходження в бюджет. Наприклад, в Естонії е-резидентство працює вже 10 років і щорічно приносить мільйонні податки.

Як зазначив міністр, перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були дуже задоволені результатом.

“Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. На першому етапі плануємо долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн. Е-резидентство – це крок до нової цифрової нації, де кожен може займатися власною справою там, де хоче, на тих умовах, які підходять йому. І ми стаємо трендсетерами в цьому напрямі”, – написав Федоров.

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