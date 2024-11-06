“Укренерго” оголосила технічний дефолт за "зеленими" облігаціями

Тимчасове зупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації. Компанія спільно з Кабміном вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.

Національна енергетична компанія “Укренерго” з 9 листопада цього року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається, що відповідне зупинення відбувається згідно із Законом України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами» та прийнятими на виконання цього Закону рішень Кабінету Міністрів України і відповідного уповноваженого органу управління – Міністерства енергетики України.

Дане законодавство спрямоване на забезпечення економічної безпеки держави, довгострокової стійкості державного та гарантованого державою боргу, виконання програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Тимчасове зупинення здійснення платежів за Облігаціями згідно з Законом запроваджується на строк до моменту завершення процесу реструктуризації.

Компанія спільно з Кабміном вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.

Зазначається, що власники облігацій компанії є важливими партнерами для “Укренерго”. В 2022 році сторони домовилися про відтермінування виплат по облігаціях, що допомогло підтримати компанію у воєнний час та суттєво сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років.

Найближчим часом компанія планує організувати переговори з представниками власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій з метою забезпечення довгострокової фінансової стабільності “Укренерго”.

Компанія повідомила своїх партнерів та кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за зеленими облігаціями сталого розвитку, а також надало запевнення в операційній і фінансовій стійкості компанії.

“Укренерго” надалі виконує свої зобов’язання та передбачені національним законодавством і Статутом Товариства операційні функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості об’єднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Зі свого боку, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що “Укренерго” оголосило технічний дефолт.

“По факту через те, що у них немає діючої Наглядової ради. Як буде – зможуть завершити реструктуризацію. І це сталось тому, що хтось хотів змінити менеджмент будь-якою ціною, і не подумав про ризики”, – написав Железняк.

Він вважає, що ця проблема вирішиться, однак будь-які нові запозичення для енергетики країни буде отримати важче.