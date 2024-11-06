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“Укренерго” оголосила технічний дефолт за "зеленими" облігаціями

Тимчасове зупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації. Компанія спільно з Кабміном вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.

“Укренерго” оголосила технічний дефолт за "зеленими" облігаціями
Офіс державної НЕК 'Укренерго'
Фото: varta1.com.ua

Національна енергетична компанія “Укренерго” з 9 листопада цього року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію. Про це повідомила пресслужба компанії. 

Як зазначається, що відповідне зупинення відбувається згідно із Законом України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами» та прийнятими на виконання цього Закону рішень Кабінету Міністрів України і відповідного уповноваженого органу управління – Міністерства енергетики України.

Дане законодавство спрямоване на забезпечення економічної безпеки держави, довгострокової стійкості державного та гарантованого державою боргу, виконання програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

Тимчасове зупинення здійснення платежів за Облігаціями згідно з Законом запроваджується на строк до моменту завершення процесу реструктуризації. 

Компанія спільно з Кабміном вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.

Зазначається, що власники облігацій компанії є важливими партнерами для “Укренерго”. В 2022 році сторони домовилися про відтермінування виплат по облігаціях, що допомогло підтримати компанію у воєнний час та суттєво сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років. 

Найближчим часом компанія планує організувати переговори з представниками власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій з метою забезпечення довгострокової фінансової стабільності “Укренерго”.

Компанія повідомила своїх партнерів та кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за зеленими облігаціями сталого розвитку, а також надало запевнення в операційній і фінансовій стійкості компанії. 

“Укренерго” надалі виконує свої зобов’язання та передбачені національним законодавством і Статутом Товариства операційні функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості об’єднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Зі свого боку, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що “Укренерго” оголосило технічний дефолт

“По факту через те, що у них немає діючої Наглядової ради. Як буде – зможуть завершити реструктуризацію. І це сталось тому, що хтось хотів змінити менеджмент будь-якою ціною, і не подумав про ризики”, – написав Железняк. 

Він вважає, що ця проблема вирішиться, однак будь-які нові запозичення для енергетики країни буде отримати важче. 

  • 30 серпня в українських медіа з'явилася інформація про підготовку звільнення Володимира Кудрицького, а вже 3 вересня за його звільнення проголосувала наглядова рада. Західні союзники закликали утриматися від звільнення, допоки наглядова рада не буде сформована повністю, але цей заклик ігнорували. 
  • Після звільнення голова наглядової ради та один із її членів (обидва – представники міжнародних партнерів) заявили про те, що це рішення було політично мотивованим. Вони звільнилися. 
  • Сам Кудрицький, коментуючи звільнення, сказав, що він звітував про захист енергооб'єктів перед наглядової радою, і в її членів зауважень стосовно цього не було. 
  • Видання Politico повідомило, що через звільнення Кудрицького у ЄС занепокоєні політичним втручанням у енергетику. Міжнародні союзники вважають, що вигідні контракти в Україні роздають залежно від вподобань влади.
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