Politico: через звільнення Кудрицького у ЄС занепокоєні політичним втручанням у енергетику

Європейські союзники занепокоєні ситуацією з верховенством права в Україні через звільнення голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, пише Politico. Причиною звільнення, за даними анонімних джерел українських медіа, був нібито провал захисту енергооб'єктів від російських ударів. Але міжнародні спостерігачі відкинули це пояснення.

За даними журналістів, західні союзники занепокоєні тим, що Київ не просто замінює кадри, а поступово руйнує принцип розподілу влади, який є життєво важливим для демократії. Експерти побоюються, що вигідні контракти і проєкти можуть роздавати залежно від лояльності.

Це вже давно викликає занепокоєння союзників України, особливо на тлі прагнень вступити до Євросоюзу.

Звільнений Кудрицький вважає, що адміністрація президента України "хоче взяти енергетичну систему під свій прямий контроль". Анонімний співрозмовник журналістів у Офісі президента відкинув втручання у звільнення Кудрицького.

"Це просто не справа Офісу президента – замінювати босів компанії", – сказав він.

Фахівець з енергетики київського Центру глобалістики Михайло Гончар, коментуючи журналістам ситуацію, сказав, що звільнення Кудрицького не є прецедентом і що у попередні роки звільняли й інших керівників у цій галузі.

Але що відрізняє випадок Кудрицького, то це те, з якою рішучістю міжнародне співтовариство взялося за цю справу і закликало політиків триматися подалі від цього. Напередодні звільнення українські медіа попередили про його підготовку, а західні донори застерегли цього не робити. У ЄС застерегли від зміни структури управління компанії та закликали створити нову наглядову раду, заявивши, що інакше це "може поставити під загрозу нашу колективну здатність підтримувати Укренерго та інші пріоритетні заходи життєво важливої енергетичної безпеки України". Потім посли G7 опублікували відповідне повідомлення у Twitter.

Звільнення керівника Укренерго