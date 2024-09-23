Дональд Туск повідомив про боротьбу з бобрами через загрозу руйнування валів для стримування води

Голова уряду Польщі Дональд Туск вважає необхідним боротись із бобрами через ситуацію з повенями.
Про це повідомив портал Onet.
"Ваші пропозиції не є першими про те, що потрібні швидкі зміни, коли йдеться про присутність бобрів на валах. Ми ухвалювали рішення в 2010 році, екологи були роздратовані, але є пріоритети. Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і безпекою міст, сіл і стабільністю валів", – сказав Туск під час засідання кризового штабу з питань протидії наслідкам повені в Глогуві.
Голова уряду пообіцяв перевірити правила, а також дозволив будь-які дії, які залишаються у межах закону.
"Робіть все в межах цих правил, я буду захищати ці рішення. Вали сьогодні є абсолютним пріоритетом", - наголосив Туск.
На думку екологів, бобри створюють невеликі ділянки водно-болотних угідь, де вода тече повільніше, ніж у річках, і краще вбирається у землю, при цьому підвищує рівень ґрунтових вод і запобігає посухам.
В свою чергу, доктор біологічних наук і дослідник бобрів Анджей Чех в 2022 році зазначив, що проблему руйнування валів бобрами треба вирішувати захистом валів металевими сітками, або ж перенесенням валів подалі від річок.
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