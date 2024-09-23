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Дональд Туск повідомив про боротьбу з бобрами через загрозу руйнування валів для стримування води

Прем'єр Польщі наголосив, що вали сьогодні є абсолютним пріоритетом.

Дональд Туск повідомив про боротьбу з бобрами через загрозу руйнування валів для стримування води
Наслідки повеней у Польщі
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Польщі Дональд Туск вважає необхідним боротись із бобрами через ситуацію з повенями.

Про це повідомив портал Onet.

"Ваші пропозиції не є першими про те, що потрібні швидкі зміни, коли йдеться про присутність бобрів на валах. Ми ухвалювали рішення в 2010 році, екологи були роздратовані, але є пріоритети. Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і безпекою міст, сіл і стабільністю валів", – сказав Туск під час засідання кризового штабу з питань протидії наслідкам повені в Глогуві.

Голова уряду пообіцяв перевірити правила, а також дозволив будь-які дії, які залишаються у межах закону.

"Робіть все в межах цих правил, я буду захищати ці рішення. Вали сьогодні є абсолютним пріоритетом", - наголосив Туск.

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На думку екологів, бобри створюють невеликі ділянки водно-болотних угідь, де вода тече повільніше, ніж у річках, і краще вбирається у землю, при цьому підвищує рівень ґрунтових вод і запобігає посухам.

В свою чергу, доктор біологічних наук і дослідник бобрів Анджей Чех в 2022 році зазначив, що проблему руйнування валів бобрами треба вирішувати захистом валів металевими сітками, або ж перенесенням валів подалі від річок.

  • У Польщі підрахували збитки від повеней, які прокотилися по всій країні. За початковими оцінками, внаслідок стихії збитки сягнули 3 мільярдів 655 мільйонів злотих (близько 9,5 млн доларів). 

  • Уряд Польщі запровадив режим стихійного лиха на затопленій території частини Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств. Він діятиме до 16 жовтня включно.

  • Повені охопили Польщу, Чехію та Румунію. Відомо про жертв стихійного лиха.

  • Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями.

  • Укрзалізниця через складну ситуацію скасувала і змінила графік руху деяких поїздів.

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