Дональд Туск повідомив про боротьбу з бобрами через загрозу руйнування валів для стримування води

Прем'єр Польщі наголосив, що вали сьогодні є абсолютним пріоритетом.

Голова уряду Польщі Дональд Туск вважає необхідним боротись із бобрами через ситуацію з повенями.

Про це повідомив портал Onet.

"Ваші пропозиції не є першими про те, що потрібні швидкі зміни, коли йдеться про присутність бобрів на валах. Ми ухвалювали рішення в 2010 році, екологи були роздратовані, але є пріоритети. Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і безпекою міст, сіл і стабільністю валів", – сказав Туск під час засідання кризового штабу з питань протидії наслідкам повені в Глогуві.

Голова уряду пообіцяв перевірити правила, а також дозволив будь-які дії, які залишаються у межах закону.

"Робіть все в межах цих правил, я буду захищати ці рішення. Вали сьогодні є абсолютним пріоритетом", - наголосив Туск.

На думку екологів, бобри створюють невеликі ділянки водно-болотних угідь, де вода тече повільніше, ніж у річках, і краще вбирається у землю, при цьому підвищує рівень ґрунтових вод і запобігає посухам.

В свою чергу, доктор біологічних наук і дослідник бобрів Анджей Чех в 2022 році зазначив, що проблему руйнування валів бобрами треба вирішувати захистом валів металевими сітками, або ж перенесенням валів подалі від річок.